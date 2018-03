Vídeo: Chove dentro da escola de Rebordosa

Um vídeo a circular nas redes mostra água a cair na cantina da Escola Básica 2,3 de Rebordosa, depois do teto ter cedido às infiltrações.

Nas imagens, é visível como a água cai com abundância, como se chovesse dentro da cantina, enquanto os alunos almoçam.

A culpa não pode ser atribuída ao mau tempo dos últimos dias: de acordo com os alunos, desde janeiro que há várias queixas.

Chegaram a ser pensadas ações de protesto, que só não avançaram porque a Câmara de Paredes comprometeu-se a realizar obras no final do ano letivo.

De acordo com algumas páginas locais, a escola tem ainda coberturas de fibrocimento.

Ainda no ano passado, o Ministério da Educação prometeu retirar todo o amianto, que ainda está presente, por exemplo, no pavilhão gimnodesportivo.

No caso da ‘chuva’ na cantina, a escola tentou remediar a situação vedando as principais infiltrações com plástico.