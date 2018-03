Mundo Vídeo: Chicoteiam pessoas na rua em tradição de Páscoa Por

A tradição volta a cumprir-se em tempo de Páscoa, em El Salvador, com homens vestidos de diabo a chicotearem as pessoas nas ruas. Veja o vídeo.

Satisfeitos por levaram umas chicotadas, os presentes destacam a tradição dos Talcigüines de Texistepeque.

A pequena localidade do norte de El Salvador vê, deste modo, a luta do bem contra o mal nas ruas.

Levar umas chicotadas significa a absolvição dos pecados.

A tradição começa numa missa e depois saem os homens vestidos de demónios, tal como um homem vestido de Jesus Cristo, que é perseguido.

Reza a lenda e a tradição por aquelas bandas que sempre que um diabo se aproxima de Jesus, o demónio bate com o seu chicote três vezes no chão, sendo que os outros diabos batem nove vezes (representando as tentações) e, no final, o último diabo cai perante Jesus, representando a vitória do bem contra o mal.

É tocado um sino, em sinal de perdão e o diabo corre para a igreja.

A traição cumpre-se todos os anos e já saiu às ruas de Texistepeque, no norte em El Salvador.

Veja o vídeo:

