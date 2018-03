Desporto Vídeo: Cédric marca na vitória do Southampton Por

Cédric Soares foi peça-chave na vitória do Southampton sobre o Wigan, por 2-0, ao ser o autor do segundo golo que colocou os ‘Saints’ na meia final da Taça de Inglaterra, discutida em Wembley. Veja o golo.

Após um início de época algo inconstante e marcado por lesões, o defesa português está a recuperar a melhor condição com boas exibições.

Na tarde deste domingo, no duelo dos quartos de final da FA Cup, a Taça de Inglaterra, Cédric carimbou a vitória do Southampton com um golo já em período de descontos. O lateral direito apareceu no flanco contrário, ultrapassou um adversário e, à saída do guarda-redes, finalizou com classe.

Este foi também o primeiro golo oficial de Cédric pela Southampton, onde soma 88 presenças.

Veja o golo.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar