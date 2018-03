Nas Notícias Vídeo: CDS lança canal no YouTube Por

O CDS acaba de lançar um canal no YouTube, com o objetivo de mostrar a atividade diária do partido. A CDS TV promete reportagens, entrevistas e emissões em direto. Assunção Cristas apresentou a plataforma. “Eu conto consigo, desse lado”, diz. Veja o vídeo.

Está no ar desde esta sexta-feira, no YouTube, a CDS TV, um canal que reforça a aposta do partido nas plataformas online.

Coube a Assunção Cristas, líder centrista, fazer o lançamento do espaço, que pretende divulgar a atividade partidária, com entrevistas, reportagens e emissões em direto, contando com a participação de independentes.

“Queremos ser o partido do futuro. Por isso, lançamos um meio de comunicação moderno, atrativo e dinâmico, fiel aos princípios e valores do partido. Pretende tornar-se num importante instrumento de aproximação entre eleitores e eleitos, contribuindo para o processo de modernização do CDS-PP, enquanto fundador do nosso sistema democrático e adaptado à sociedade contemporânea”, realça Cristas.

Veja o vídeo:

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar