EUA Vídeo: Casal tenta contornar tornado e carro é derrubado Por

Savannah e Brandon Boerjan viajavam pela estrada interestatal do Arkansas, nos Estados Unidos, no passado dia 13 de abril, quando foram confrontados com um tornado. O casal tentou passar ao lado de fenómeno mas não conseguiu, tendo sido atirado para fora da estrada. Veja o vídeo.

O pânico de Savannah é espelhado pelos gritos de desespero que se ouvem ao longo do vídeo, onde termina dizendo ao marido que o ama.

Após o acidente, Savannah agradeceu nas redes sociais a quem parou para os ajudar, revelando que estão os dois bem, apenas com uma lesão no ombro.

“Tudo aconteceu tão depressa! Honestamente só tirei o telemóvel porque as nuvens se estavam a mexer e pensei que era bonito. Não adivinhava quão rápido as coisas passariam de bonitas a assustadoras!”, escreveu.

O casal estava a transportar uma roulote, tendo sido apanhado pelo tornado na parte de trás do veículo.

“Não podíamos parar, nem fazer marcha atrás. (…) Agora conheço os perigos de um tornado”, revela.

Savannah foi salva pelos cintos de segurança, assegura, pelo que termina a publicação com um alerta sobre os mesmos.

“Queremos que as pessoas compreendam com isto a importância de um cinto de segurança. Ajudaram a salvar as nossas vidas. Não estaríamos aqui se não os estivéssemos a usar”, termina.

Veja o vídeo.





0 PARTILHAS Partilhar Tweetar