Vídeo: Carvalhal procura cobra na sala

A conferência de imprensa de antevisão do encontro entre o Swansea e o Sheffield Wednesday, a contar para a Taça de Inglaterra, foi marcado por “acontecimentos estranhos”, mas divertidos. Carvalhal chegou a procurar uma cobra na sala. Veja o vídeo.

Carlos Carvalhal tem conquistado os jornalistas britânicos com a sua boa disposição e à vontade, tendo inclusive feito as delícias dos repórteres com a oferta de pastéis de nata.

Esta segunda-feira, na antevisão do encontro da Taça de Inglaterra, frente ao Sheffield Wednesday, o técnico português voltou a provocar umas risadas na sala.

Assim que chegou, Carvalhal encontrou um pacote de tabaco e perguntou do que se tratava. Depois encontra uma moeda e um objeto que parece uma peça de microfone.

No seguimento dos “acontecimentos estranhos”, o técnico chega mesmo a perguntar: “Há aqui alguma cobra?”

Veja o vídeo.

