Vídeo: Carvalhal e a hilariante história do amigo Amílcar

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo do Swansea com o Manchester City (no terreno do adversário, já campeão), o treinador Carlos Carvalhal voltou a suscitar gargalhadas, contando a história do amigo Amílcar. Veja o vídeo.

Num ambiente de festa, com o Manchester City com o título assegurado, o Swansea entra numa esfera festiva, no estádio do rival. “Nós vamos para a festa”, brinca o português.

Mais a sério, promete que a sua equipa “vai tentar dar o melhor”, reconhecendo que o rival vai ter a bola durante mais tempo. Porém, garante, o Swansea não se remeterá à defesa e vai procurar a baliza do adversário.

Carvalhal lembra-se da história do amigo Amílcar, jogador do Portimonense. E conta-a.

No passado, quando as equipas fracas defrontavam os mais fortes, era raro pisarem a área do adversário. E o que fez um dia Amílcar, na primeira vez que defrontou o Benfica?

No intervalo do encontro, quando os colegas iam para o balneário, Amílcar permaneceu no relvado. E caminhou, de um lado para o outro. O treinador perguntou-lhe a razão daquele comportamento.

“Sabe, o mister jogou 45 minutos naquele lado do relvado e eu quero ver o lado oposto”

