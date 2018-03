Local Vídeo: Carro devorado pelas chamas na Madeira Por

Um carro foi destruído por um incêndio, na tarde desta segunda-feira, na Travessa do Pico São João, em Santo António, no Funchal. Veja o vídeo.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados a combater as chamas, mas não evitaram a destruição de um Mini.

Além do veículo que surge nas imagens, outra viatura esteve em risco, pela proximidade do foco de incêndio, mas foi retirada do local pelo proprietário.

Não é conhecida a origem do incêndio, que está a ser investigado pelas autoridades.

Veja o vídeo:

