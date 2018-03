Nacional Vídeo: Carolina Patrocínio reclama na consulta Por

Carolina Patrocínio, grávida de oito meses, não gostou de começar o dia esperando por uma consulta e ‘protestou’ através das redes.

Num curto vídeo, a apresentadora, que aguarda a chegada do terceiro filho (não revelou ainda qual o sexo do bebé), mostra-se com ‘ar de enfado’, enquanto esperava por uma consulta, no Hospital da Luz, em Lisboa.

O vídeo foi publicado por volta das 8h00.

“Começar o dia a apanhar seca na consulta”, queixou-se Carolina Patrocínio, através de uma legenda.

