Vídeo: Carlos Carvalhal emocionado no regresso a Sheffield

O sorteio da Taça de Inglaterra ditou um reencontro entre Carlos Carvalhal e o Sheffield Wednesday, clube que orientou antes do Swansea. O técnico português ficou emocionado com a ovação que recebeu assim que chegou ao estádio. Veja o vídeo.

O resultado final, um empate sem golos, é apenas um pormenor numa história que fez de Carvalhal o “treinador mais feliz do mundo”.

“Quase chorei, foi um momento muito emotivo”, confessou Carvalhal após o apito final.

“Tenho de agradecer à forma como os adeptos me receberam, à atmosfera do estádio, também ao treinador, ao staff técnico… a toda a gente. É isto que adoro no futebol”, assumiu.

“Voltar ao fim de cinco ou 10 anos seria fantástico. Regressar ao fim de oito semanas e ter este tipo de receção faz de mim o treinador mais feliz do mundo”.

O empate ditou um novo encontro entre o Swansea e o Sheffield Wednesday, desta feita em casa dos Swans, no País de Gales.

