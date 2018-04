Animais Vídeo: Cão persegue carro do Google Maps e vira emplastro Por

Um simpático cão está a tornar-se numa estrela mundial graças ao Google Maps. Quando o carro estava a registar o percurso para o Street View em Kumage, no Japão, foi perseguido pelo fiel amigo, que assim aparece em todas as fotos. Veja o vídeo.

O caso começou quando o carro do Google, equipado com um globo enorme que vai tirando fotografias em 360 graus, começou a descer uma rua que ia terminar num pequeno estaleiro em Kumage, no município de Kagoshima.

Junto a um dos barcos encontrava-se um cão, que parecia sorrir ao visitante.

Só quando o Street View do Google Maps foi atualizado é que se percebeu até que ponto o cão era amigável… O fiel amigo perseguiu o carro do Google, como um ‘emplastro’, aparecendo em todas as fotos desse percurso.

Numas mais escondido ou desfocado, noutras bem visível, mas em todas demonstrando como o cão é realmente o melhor amigo da máquina fotográfica, perdão, do Homem.





