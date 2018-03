Nas Notícias Vídeo: Canal religioso português pede orações e… doações para evitar fim Por

O canal religioso Angelus TV, sediado em Fátima, está em risco de fechar portas e para evitar esse cenário tem pedido orações e… doações aos fiéis seguidores do canal. O fim poderá acontecer já no próximo dia 15 de abril.

“Muitos empresários não querem associar o seu produto a um canal católico, com receio de estarem a limitar os clientes. Esquecem-se que o católico também come, compra casa e tem as mesmas necessidades que qualquer pessoa”, referiu Sandra Dias, diretora do canal, à agência Lusa.

A responsável pelo canal católico, que começou a funcionar há cerca de um ano, sublinha que com 30 mil euros mensais o projeto poderá continuar.

“O ideal seriam os 50 mil euros, mas com 30 mil euros já teremos manobra para negociar.”

Com salários em atraso desde novembro, os funcionários já fizeram um apelo aos telespectadores.

“Se três mil pessoas derem dez euros vamos conseguir manter o canal e fazê-lo crescer. Ser padrinho ou madrinha é isso mesmo: ajudar o afilhado a caminhar no seu crescimento cristão.”

Sandra Dias acrescenta que “cada pessoa dá o que pode”.

“Precisamos de 4000 madrinhas e padrinhos para mantermos a emissão no ar”.

A Angelus TV é “um projeto de Deus”, segundo se diz durante a emissão do programa, e “tal qual os caminhos de Jesus Cristo não tem sido fáceis”.

“Sim é verdade que temos vários meses de salários em atraso. Aqui continuamos porque este é um projeto muito especial.”

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar