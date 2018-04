Desporto Vídeo: Camilo Lourenço ‘rebenta’ política financeira de Bruno de Carvalho Por

Camilo Lourenço, conhecido analista e comentador económico português, fez um ponto de situação dos números financeiros que são conhecidos do Sporting e não foi nada ‘meigo’ nas declarações, onde critica a política financeira da administração de Bruno de Carvalho. “Isto cheira a esturro”, disse. Veja o vídeo.

O analista começa por enquadrar o empréstimo obrigacionista que irá vencer em maio e questiona se foram os investidores que ‘agitaram’ a situação no clube.

“A direção do Sporting no comunicado que fez vem dizer que esta agitação toda comprometeu uma emissão obrigacionista. Ai foi? Foi a agitação dos últimos dias? [Faz o sinal a torcer o nariz]. Isto cheira a esturro e vou dizer porquê. Primeiro, quem é que criou a agitação? Foram os investidores? Foram os jogadores? Ou foi a direção do clube, nomeadamente o seu presidente… do clube e da SAD?”, questiona Camilo Lourenço.

O analista de assuntos económicos explica, depois, que começa a “desconfiar” que uma parte desta história tem que ver com “as emissões obrigacionistas” e justifica.

“Vão à CMVM e vejam o último relatório e contas do Sporting e vejam o que lá está. Olhem, capitais próprios negativos, cash-flow negativo e, mais interessante, sabe quanto é que o Sporting tem de devolver em termos de divida este ano? 68 milhões de euros. Não é o Camilo Lourenço que está a dizer. Está no site da CMVM.”

Camilo Lourenço questiona ainda os montantes antecipados em termos de receitas televisivas e a recuperação financeira que tem sido falada.

“Sporting está a viver um susto financeiro”

“O que se passou nas últimas semanas para este susto financeiro? Porque o Sporting está a viver um susto financeiro”, refere.

E acrescenta: “Aqueles que andam para aí a defender a recuperação financeira do clube não sei das quantas, por favor, vão ver o relatório e contas”.

Camilo Lourenço fala em “antecipação de receitas de direitos televisivos” e nota ainda “vendas de passes de jogadores feitas nos últimos meses cujo dinheiro já tinha sido gasto”.

Veja o vídeo:

