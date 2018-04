Insólito Vídeo: Camião gigante reboca camião minúsculo Por

Bem se pode aplicar, neste caso, o velho ditado da ‘sorte grande e a terminação’. Em Portland, Maine, nos EUA, um camião gigante foi filmado a rebocar um camião minúsculo de brincar. O vídeo tem gerado piadas nas redes sociais.

O camião que estava a ser rebocado seguia bem seguro, amarrado com cordas no camião rebocador, como mandam as regras de segurança.

A verdade é que o momento, pouco comum de se ver numa estrada movimentada, tem gerado piadas nas redes sociais.

Veja o vídeo:

