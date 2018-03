Vídeo: Camião em chamas e acidentes deixam estrada em alerta

Uma estrada de Brisbane, na Austrália, viveu esta sexta-feira momentos de pânico com um camião a ser totalmente consumido pelas chamas, tendo sido registados dois acidentes graves. Não há registos de feridos graves.

A Marshall Road, em Tarragindi, Brisbane, viveu momentos de alta tensão, esta sexta-feira, com um camião a ser completamente consumido pelas chamas.

De acordo com a imprensa local, o incidente obrigou ao corte da estrada durante algumas horas, sendo que esta situação foi agravada por alguns acidentes registados perto daquela zona.

Um choque entre dois veículos obrigou a intervenção das equipas de salvamento, tendo retirado um homem de 59 anos que havia ficado encarcerado.

Os feridos foram transportados para o hospital para avaliação.

No vídeo, percebe-se a explosão do camião, com uma grande nuvem de fumo a tomar conta dos céus. O condutor conseguiu escapar às chamas e saiu ileso.