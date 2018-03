Vídeo: Brutal ovação a André Gomes em Camp Nou

André Gomes abriu o coração e desabafou que atravessa um momento complicado e que não tem conseguido lidar com a pressão de jogar no Barcelona. A sinceridade do jogador português comoveu o clube e os adeptos que, em jogo da Liga dos Campeões, acarinharam o internacional luso quando este entrou em campo numa brutal e arrepiante ovação, mostrando que o futebol é muitas vezes muito mais que um simples jogo. Veja o vídeo.