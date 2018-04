Internacional Vídeo: Britney Spears em dança sensual com o namorado Por

As trocas de amor entre Britney Spears e Sam Asghari são uma constante nas redes sociais. Desta vez, o casal foi mais longe e decidiu partilhar uma dança conjunta que reflete o estado da relação entre ambos. Veja o vídeo.

Britney Spears vive momentos apaixonantes com o namorado, o “personal trainer” Sam Asghari. Entre as várias declarações que o casal publica, este sábado os seus seguidores foram brindados com uma dança entre ambos.

“Há dias em que temos mesmo de dançar”, escreveu a cantora.

O vídeo fez as delícias dos seguidores de Britney que, em pouco mais de 15 horas, lhe retribuíram com mais de 4 milhões de visualizações.

De resto, o namorado da cantora de 36 anos partilhou também o momento. “Vejam o que ela me leva a fazer”, escreveu.

O casal está junto desde 2016, altura em que se conheceram nas gravações do tema “SlumberParty” da norte-americana.

Veja o vídeo.





