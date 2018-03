Desporto Vídeo: Braga anuncia reforço de forma original Por

O Braga anunciou, nesta terça-feira, que Bruno Viana assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas. O anuncio foi feito de forma original. Veja o vídeo.

Através de um jogo de computador, no qual o jogador e o treinador Abel Ferreira se vão desafiando, o clube arsenalista mostra a contratação do jogador, que tem estado no Minho por empréstimo nos gregos do Olympiacos.

Bruno Viana, de 23 anos, soma 28 jogos ao serviço dos minhotos.

Veja o vídeo:

