Vídeo: Bombeiros combatem incêndio em prédio da baixa do Porto

Os Sapadores Bombeiros estão, na manha deste sábado, a combater um incêndio que deflagrou num edifício na Rua Sá da Bandeira, no centro do Porto.

As chamas deflagraram numas águas furtadas de um edifício perto do teatro Sá da Bandeira, no centro do Porto.

De acordo com o Jornal de Notícias, o prédio está em reabilitação, no qual vai funcionar um hostel que estava praticamente concluído.

A mesma publicação dá conta de que o início do incêndio foi provocado por uma faísca, no seguimento do processo de soldadura das condutas.

Não há vítimas a registar, mas as chamas provocaram danos consideráveis no edifício.

O alerta para o incidente aconteceu pelas 10h45, sendo que no local estão três viaturas dos Sapadores Bombeiros, elementos da PSP e do INEM.

Veja o vídeo.





