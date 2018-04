Local Vídeo: Bombeiros combatem fogo em fábrica de Cantanhede Por

Cerca de 50 bombeiros estão a combater um incêndio que deflagrou, este domingo, na fábrica de louça sanitária Roca, na zona industrial de Cantanhede.

As chamas terão começado pelas 19h00 por razões ainda desconhecidas.

De acordo com Jornal de Notícias, não há registo de pessoas no interior das instalações.

Aquele jornal diário, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro confirmou que as corporações de bombeiros de Cantanhede, Mira, Mealhada e Montemor-o-Velho estão no local.

Veja o vídeo.





