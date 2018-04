Nas Notícias Vídeo: Bia e Camila conquistam conquistam botão dourado com atuação fantástica Por

Bia e Camila, de 10 e 11 anos, são as mais recentes semifinalistas do ‘Got Talent’, depois de uma atuação de ginástica fantástica. Pedro Tochas não resistiu ao espetáculo e carregou no botão dourado. Veja o vídeo.

O programa de talentos da RTP tem sido rico em atuações memoráveis, especialmente na área da ginástica.

Neste domingo, as pequenas Bia e Camila sincronizaram-se entre si – e com toda a plateia – para um número fantástico, que surpreendeu toda a gente, especialmente Pedro Tochas.

O comediante não resistiu ao encanto das duas meninas de Loures e carregou no botão dourado, assegurando-lhes a presença na semifinal do concurso.

Se a presença no programa já era um sonho para estas duas artistas – já representaram Portugal na Noruega, enquanto atletas do Clube Gimnofrielas – este domingo foi certamente muito especial e significou mais um passo na sua caminhada, que esperam terminar como integrantes do conceituado Cirque Soleil.

