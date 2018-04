Desporto Vídeo: Bernardo Silva sem palavras após brincadeira no balneário do City Por

Bernardo Silva foi o alvo das partidas do Dia das Mentiras em Inglaterra. No balneário do Manchester City, o internacional português viu os seus ténis serem pendurados… no teto. Veja o vídeo.

Esta não é a primeira vez que Bernardo Silva é o alvo das brincadeiras do balneário do líder da Premier League. No entanto, neste Dia das Mentiras, o internacional português ficou incrédulo com a partida dos seus colegas de equipa.

Num vídeo partilhado pelo antigo guarda-redes do Benfica, Ederson, é visível que Bernardo não ficou tão contente como em outras ocasiões.

Dentro de campo, Bernardo continua a afirmar-se, tendo sido utilizado na vitória desta jornada sobre o Everton, por 3-1.

Veja o vídeo.

