Vídeo: Bernardo Silva marca na goleada do City

No 11 titular para o encontro da Liga dos Campeões frente ao Basileia, na Suiça, Bernardo Silva apontou um dos golos da goleada do Manchester City. Veja o golo.

No regresso da maior competição de futebol a nível de clubes, a Liga dos Campeões, o Manchester City continuou o seu bom momento interno e goleou o Basileia, por 4-0.

Bernardo Silva foi titular na turma de Guardiola, tendo apontado o segundo golo do encontro após um belo remate, mas que contou com uma ‘ajuda’ do guarda-redes adversário.

A segunda mão da eliminatória está marcada para o dia 7 de março, sendo que a passagem do City, com este resultado, deverá ser apenas uma formalidade.

Veja o golo apontado pelo português.

