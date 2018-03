Vídeo: Bernardo Silva dá a vitória ao City sobre o Chelsea

O Manchester City levou de vencido o Chelsea este domingo, para a Premier League, com o único golo do encontro a ser apontado pelo português Bernardo Silva. Veja o vídeo.

A caminhada de Guardiola em Inglaterra continua ‘ouro sobre azul’ com o City a vencer o Chelsea, , este domingo, por 1-0.

Num dos encontros mais complicados que os citizens vão enfrentar até ao final do campeonato, a turma de Guardiola foi igual a si própria – dominante, pressão e a assumir as rédeas da partida.

Bernardo Silva foi o herói do jogo, ao apontar o golo que valeu os três pontos. A exibição do português não se resumiu apenas ao tento, já que deliciou os adeptos com pormenores de classe – que o diga Marcos Alonso, o lateral esquerdo do Chelsea.