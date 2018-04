Desporto Vídeo: “O Benfica vai jogar contra quem?”, pergunta Sérgio Conceição Por

Na conferência de antevisão ao clássico deste domingo, no Estádio da Luz, Sérgio Conceição foi instado a comentar as recentes arbitragens da Liga. O técnico dos dragões considerou que os árbitros têm errado mais contra o FC Porto mas, ironicamente, acabou por falar também “nas tantas coisas que se passam” no futebol nacional”. Veja o vídeo.

“Tem-se falado muito de arbitragem? Não tenho visto muito… Não querendo fugir à pergunta, não quero entrar por aí. É um jogo importante, entre duas das melhores equipas de Portugal. Polémica vai haver sempre. Aquilo que foi feito pela arbitragem toda a gente sabe. Tem andado mais contra nós e isso entristece-nos. Todos esses erros podem ser importantes nas contas finais, mas acho que é melhor não falar mais, não mexer mais nesse assunto. Temos de nos concentrar naquelas que são as nossas tarefas. Aquilo que se passa no jogo, isso é que tem a ver com o futebol”, considerou o técnico portista.

Sérgio Conceição não se quis alongar no discurso relativo à arbitragem, mas acabou por soltar que “há tanta coisa que se poderia falar mas que não vale a pena”, sublinhando que o “mais importante é falar daqui que se vai passar dentro das quatro linhas”.

“Sinceramente, se fosse estrangeiro, chegasse a Portugal e visse as capas dos jornais perguntava: ‘O Benfica vai jogar contra quem?'”, questionou.

Veja o vídeo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar