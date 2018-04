Desporto Vídeo: Benfica bate Sporting no duelo dos ‘b’ com golo de Heriberto Por

O clássico das equipas b, em Alcochete, terminou com vitória encarnada, com um golo de Heriberto Tavares, ao minuto 64. Veja o golo que decidiu a partida.

O Benfica derrotou o Sporting, nesta quarta-feira, no jogo entre as equipas b a contar para a II Liga, disputado em Alcochete.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 24 minutos com um golo de Pedro Marques.

A reviravolta começou aos 32 minutos, com Kalaica a marcar, sendo que Heriberto protagonizou o momento alto do encontro, com um grande golo que decidiu a partida.

Veja o golo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar