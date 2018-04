Internacional Vídeo: Bella Thorne abusa da provocação Por

Bella Thorne não quer ser lembrada como “a menina da Disney” e abusa da provocação. A atriz assumiu que divulga fotos sensuais e vídeos ousadas para se distanciar da fase da carreira em que tinha limites sobre como se vestir e agir.

A confissão surge com o lançamento do documentário The Life of Bella Thorne, divulgado esta semana pela Vogue.

Jovem, bonita e sensual, Bella Thorne não demorou a tornar-se numa celebridade das redes sociais, acumulando seguidores ao publicar imagens bem sensuais e provocantes.

O que agora é revelado é que esse processo foi pensado ao pormenor, como uma ‘mudança de marca’.

Bella Thorne é uma das muitas crianças que a Disney lançou para o estrelato, tal como Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez e Vanessa Hudgens, e que partilham um factor comum.

Todas estas atrizes passaram de crianças a mulheres que abusam da sensualidade… e não foi por acaso.

Tal como as anteriores estrelas da Disney, Bella Thorne revoltou-se contra as rígidas normas da empresa, que define ao pormenor a roupa que as atrizes devem usar e controla as aparições públicas.

No documentário, a atriz assume sem rodeios que “tem” de ser provocante porque antes não a deixavam.

“Chamam-me louca, mas é assim que eu sou”, garantiu Bella Thorne.





0 PARTILHAS Partilhar Tweetar