Vídeo: Bebé de Cuca Roseta tenta imitar mãe em momento ternurento

Cuca Roseta e a filha, de pouco mais de 1 ano de idade, protagonizam um vídeo amoroso que tem dado que falar nas redes sociais, uma vez que a pequena tenta cantar a canção ‘Balelas’ que tem feito sucesso na voz da mãe. Veja o vídeo.

“Maria Benedita com um ano está pronta para o dueto com a mãe”, escreveu Cuca Roseta na legenda do vídeo que partilhou na sua conta de Instagram.

A música que a fadista canta é “Balelas”, da autoria não apenas de Cuca Roseta mas também de Pedro Silva Martins.

Aqui pode ser vista a versão mais amorosa num ‘dueto’ entre mãe e filha.

Veja o vídeo:

