Desporto Vídeo: Bancada do Dortmund ‘vazia’ em protesto contra jogos à segunda-feira Por

É uma das mais emblemáticas bancadas do futebol mundial, mas apareceu ‘completamente despida’ esta segunda-feira, em protesto contra a realização de jogos neste dia. Veja o vídeo.

O Borussia de Dortmund empatou (1-1) frente ao Augsburgo, esta segunda-feira, mas as manchetes do encontro pouco têm que ver com o resultado.

No Signal Iduna Park, os jogadores do Dortmund atuaram hoje sem o seu ‘Muro Amarelo’. Cerca de 20 mil adeptos – o número normal de fãs naquela bancada – não marcaram presença sob forma de protesto contra a organização de jogos à segunda-feira.

A medida foi instaurada esta época pela federação alemã, mas tem gerado opiniões controversas junto dos adeptos.

Esta segunda-feira, aquela que é conhecida como das mais emblemáticas bancadas do futebol mundial apareceu ‘às moscas’, sob forma de protesto.

Veja o vídeo.