Vídeo: Avião de guerra israelita abatido na Síria

Um avião de guerra israelita foi derrubado, na Síria, quando as forças aéreas daquele país realizaram um ataque contra alvos iranianos, depois de intercetarem um drone. Veja o vídeo do incidente.

De acordo com as forças militares israelitas, o avião enfrentou um forte ataque antiaéreo por parte da Síria, tendo forçado os dois pilotos a abandonar o aparelho, que acabou por cair no norte de Israel.

Os dois pilotos saíram feridos do incidente, com um a ficar em estado grave.

“Este é um grave ataque iraniano em território israelita. O Irão está a arrastar a região para uma aventura que não se sabe como irá terminar”, afirmou Ronen Manelis, porta-voz militar de Israel. “O responsável por este incidente irá pagar o preço”.

As forças israelitas identificaram um “veículo aéreo não tripulado” lançado a partir da Síria, tendo intercetado no espaço aéreo do país.

Eles “atacaram os sistemas de controlo na Síria que enviaram o veículo aéreo não tripulado para o espaço aéreo israelita”, confirmou o tenente coronel.

Veja o vídeo do incidente.

