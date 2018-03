Insólito Vídeo: Auxerre nas bocas do mundo por jogadores… se agredirem em campo Por

O Auxerre, clube que milita no segundo escalão do futebol francês, voltou aos holofotes noticiosos depois de um episódio lamentável, onde dois companheiros de equipa acabaram expulsos depois de se agredirem durante o encontro. Veja.

Habituado a disputar os lugares europeus no campeonato francês, o Auxerre caiu em desgraça em 2013, quando desceu ao segundo escalão.

Nesta sexta-feira, porém, o clube voltou às bocas do mundo… pelas piores razões. No duelo frente ao US Quevilly-Rouen, a contar para a 30.ª jornada da Ligue 2, dois companheiros de equipa receberam ordem de expulsão por se agredirem em campo.

A troca de palavras Polomat e Barreto aqueceu de tal forma que os jogadores trocaram agressões, tendo que ser separados por elementos da equipa adversária.

O Auxerre acabou por perder o encontro, por 4-1, e segue na 11ª. posição. O Quevilly-Rouen é penúltimo.

Veja o incidente.

