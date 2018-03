EUA Vídeo: Atriz pornográfica conta relação com Trump ao detalhe Por

A atriz pornográfica Stephanie Clifford concedeu uma entrevista ao programa 60 Minutos, da CBS, onde contou detalhes da relação que manteve com Donald Trump num hotel. Veja o vídeo, com as revelações mais curiosas.

A atriz que foi paga para manter o silêncio sobre uma relação com Trump – e que anunciou que iria processar o presidente dos EUA – quebrou esse mesmo silêncio, sem receios, até porque considera que o acordo estabelecido não é válido, por carecer da assinatura de… Donald Trump.

Stephanie Clifford, conhecida por ‘Stormy Daniels’, relatou o encontro sexual que manteve com o presidente norte-americano. E fê-lo com detalhes perturbadores.

“Colocaste-te numa situação perigosa. E agora podem acontecer coisas más. Mas tu mereces que aconteçam coisas más”, ter-lhe-á dito Trump, segundo a versão de Stephanie.

A atriz diz que não pretendia ter relações com Trump, mas não se considera uma vítima. “Foi tudo consentido”, assume.

E o que disse Trump depois do encontro?

“Disse que foi ótimo, que superou as espectativas, que eu o tinha surpreendido. Que esperava encontrar-se comigo novamente”.

O encontro ocorreu em 2006. Donald Trump estava já casado com Melania. Na altura, a mulher de Trump recuperava do nascimento do filho do casal, Barron, então com quatro meses.

Veja o vídeo, com os melhores momentos da entrevista:

