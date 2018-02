Vídeo: Atirador da Flórida a praticar tiro

Foi divulgado que mostra Nikolas Cruz, o autor do tiroteio numa escola da Flórida (EUA), na quarta-feira, a praticar tiro. Além da arma, o jovem usava um boné da campanha de Donald Trump.

Um movimento de extrema-direita garantiu ter dado treino paramilitar ao atirador, mas as autoridades norte-americanas não reagiram a essa declaração.

O vídeo terá sido feito por um vizinho de Nikolas Cruz, há vários meses, indicou a CNN, a primeira a divulgar o registo.

No jardim de casa, o jovem de 19 anos, que envergava um boné com o lema da campanha presidencial de Trump (Make America Great Again), manuseou a arma, premindo várias vezes o gatilho – embora sem munições.

