África Vídeo: É atacado por tubarão enquanto grava mergulho Por

Um funcionário de uma agência de turismo da África do Sul viveu um momento arrepiante quando, num dos passeios subaquáticos que organiza, foi repentinamente atacado por um tubarão. Veja o vídeo.

Elton Polly é um dos funcionários de agência de turismo sediada em Mosselbaai, na África do Sul, mais do que habituado a realizar passeios submersos e ao contacto com tubarões.

A experiência não entrou na equação num dos últimos mergulhos de Polly, que mergulhou com um conjunto de pessoas nas águas próximas da costa de cidade de Durban.

O mergulho foi realizado com o isca, uma prática que atrai vários tubarões. A dividir o espaço com os predadores, um dos mergulhadores fez um movimento brusco, fazendo com o animal mudasse de direção rapidamente e atacasse quem segurava a câmara.

Após o incidente, Polly explicou que o “tubarão se assustou e, ao tentar escapar, chocou diretamente contra a cabeça do mergulhador”.

O grupo escapou sem qualquer ferimento grave, mas o susto foi real.

Veja o vídeo.

