Astori homenageado ao minuto 13 do jogo da Fiorentina (com vídeo)

Ao minuto 13 do encontro entre a Fiorentina e o Benevento, da 28.ª jornada da liga italiana, o estádio abraçou-se numa sentida homenagem a David Astori, capitão da equipa de Florença que faleceu no passado do domingo.

Este foi o primeiro jogo da Fiorentina após a morte do defesa italiano, que vestia a camisola número 13. Foi precisamente nesse minuto que a equipa orientada por Stefano Poli homenageou o seu capitão, com uma pausa no encontro para uma comunhão entre adeptos e jogadores.

A partida contou com vários tributos ao defesa de 31 anos, com os jogadores a entrarem para o aquecimento unidos pelo espírito de Astori.

Além do habitual minuto de silêncio, o ‘eterno capitão’ foi também presenteado com a vitória da equipa, por 1-0.

Este foi o momento que marcou o regresso a casa de David Astori, com Florença a chorar o seu capitão. Veja.

