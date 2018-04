Benfica Vídeo: Assistência de Jiménez deixa mexicanos em êxtase Por

A poucos meses do início do Mundial, Raul Jiménez ganhou grande impacto no México, fruto de um gesto técnico brilhante que deu o segundo golo a Jonas, na vitória sobre o Vitória de Guimarães. Veja o lance.

Jonas tem sido o ‘homem golo’ do Benfica, tendo feito um bis no encontro de ontem, frente ao Vitória de Guimarães. Apesar disso, neste jogo foi Jiménez quem deliciou os adeptos encarnados e mexicanos.

No seu país natal, a imprensa está rendida ao gesto técnico do avançado, com vários jornais a reproduzirem o lance.

Desde a “assistência do ano”, “memorável”, ou que Jiménez se “vestiu de Messi”, são alguns dos comentários.

Veja ou reveja o lance.