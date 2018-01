Mundo Vídeo: Assedia mulher e dá desculpa surreal Por

Um homem foi filmado a assediar uma mulher, na Austrália, e admitiu que “tinha de o fazer”. As imagens já se tornaram virais e têm corrido o mundo, indignado milhares de pessoas que mostram a sua revolta com a atitude do homem. Veja o vídeo.

Numa altura em que são cada vez mais as denúncias de assédio, da Austrália chegam imagens de um homem a meter a mão no rabo de uma mulher.

Além das imagens, o que tem revoltado as pessoas são as declarações do individuo, que admitiu – segundo a mulher assediada – que ele o fez e disse que “tinha de o fazer”.

Jesse Ratu regressava a casa após uma caminhada matinal quando foi assediada pelo homem, que lhe bateu no rabo repetidas vezes.

“Ele disse algo como, ‘Desculpa, eu tinha que o fazer, tens o melhor rabo'”, disse Jesse Ratu, em declarações citadas pelo site de notícias australiano News.com.au.

O caso, que aconteceu em Southport, em Queensland, na Austrália, tem revoltado movimentos contra o assédio sexual.

As autoridades procuram o homem para que este possa prestar declarações na justiça.

Veja o vídeo:

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar