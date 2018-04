Nas Notícias Vídeo: Arrefecimento do tempo e chuva neste sábado Por

Os especialistas do tempo antecipam uma “descida da temperatura máxima”, neste sábado, na generalidade do território continental, acompanhada de alguns aguaceiros, enquanto que na Madeira e nos Açores também está prevista chuva. Veja a previsão do tempo em vídeo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que existem condições favoráveis à queda de “aguaceiros” e também “trovoada, em especial no sul”.

A meteorologista Cristina Simões antecipa ainda uma “descida da temperatura máxima”, ao passo que o vento soprará moderado a forte, ainda que possam existir rajadas nas terras altas, sobretudo na zona do Algarve.

Se a sul está prevista precipitação mais frequente que a norte, também é na zona sul que estão reunidas “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”.

Madeira e Açores

Para os arquipélagos o cenário de chuva, que tem caído nos últimos dias, sobretudo nos Açores, fica diferente.

“Céu muito nublado” e “aguaceiros fracos, mais frequentes na madrugada e manhã” são esperados nos Açores, neste sábado.

A Madeira terá “céu muito nublado” e “aguaceiros, por vezes fortes nas vertentes norte e terras altas”, existindo “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”.

Também para a Pérola do Atlântico está previsto uma “subida de temperatura”.

Estado do Mar

A costa ocidental deverá ter “ondas de noroeste” que podem ir dos “1,5 até aos 2,5 metros” e com temperatura da água do mar a rondar os 14/15ºC.

Quanto à costa sul deve apresentar “ondas de sueste com dois a 2,5 metros, diminuindo para um a 1,5 metros, passando a ondas de sudoeste no barlavento a partir do fim da tarde”, com a água do mar a ter uma temperatura a rondar os 16ºC.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias em vídeo:





