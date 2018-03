Insólito Vídeo: Apaixonou-se pelo sobrinho e pediu conselhos a Quintino Por

Um homem aproveitou o espaço de ‘consultório’ de Quintino Aires, no programa ‘Você na TV’, nesta terça-feira, para pedir conselhos ao psicólogo, depois de ter vivido uma “relação amorosa” com um… “sobrinho”, que entretanto casou, já foi pai e entregou-se ao álcool. Os 24 anos de idade que os separam e a proximidade familiar não impediram a relação, que durou oito anos, tendo já terminado. No final da ‘consulta’, Manuel Luís Goucha disse que o homem “não está bem”. Veja o vídeo.

“Tive uma relação com um sobrinho meu durante oito anos. O miúdo esteve comigo e a minha mãe sabia disso e a família toda”, começou por explicar o homem, de 50 anos, sobre a relação com o sobrinho, de 26 anos.

“A mãe dele quando descobriu fez tudo para eu ficar sem o meu sobrinho”, lamentou, explicando que o rapaz entregou-se “à bebida”.

“Não posso entrar em contacto com ele. Sei onde ele mora, sei isso tudo e gostava de o tirar dessa vida”, sublinhou, mostrando-se “muito preocupado” com o sobrinho que, entretanto, casou com uma mulher e já teve até uma filha.

Questionado por Quintino Aires se está preocupado como tio ou como um antigo companheiro amoroso do rapaz, o homem apenas conseguiu dizer que lhe está a “afligir” ver o sobrinho no álcool.

“Está-me a afligir ver o meu sobrinho no álcool e não ter uma vida estável ao pé de mim”, referiu, desabafando que ainda está apaixonado pelo sobrinho.

“Sim, foram oito anos”, destacou, enquanto que Quintino Aires soltou: “Sim, entendo isso.”

Veja o vídeo

Manuel Luís Goucha tomou a palavra e deu a sua opinião.

“É entendível que as pessoas se apaixonem umas pelas outras”, disse mas questionou: “É aceitável que um tio tenha uma relação amorosa com um sobrinho?”

Quintino Aires explicou que “no passado acontecia mas hoje não, nem tem que acontecer”.

Quanto ao facto do tio querer ajudar o sobrinho, o psicólogo da TVI referiu que “as paixões constroem-se e desconstroem-se”.

“O facto de ser seu sobrinho, estar no álcool e ninguém o estar a ajudar isso não se constrói e descontrói. Para mim, é apenas uma partilha que faço, seria a questão prioritária. Nem colocaria tanto ele vir ou não vir viver consigo. Colocaria mais a preocupação com o problema do álcool.”

Na TVI, Quintino Aires referiu ainda que “não é fácil para a família perceber um relacionamento destes, tão próximo, que toca as questões do incesto”.

Manuel Luís Goucha quase no final da ‘consulta’ via televisão explicou que “este senhor não está bem”.

