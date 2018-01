Vídeo: Antonio Conte diz que Mourinho sofre de “demência senil”

Mourinho havia dito que “lá porque não me comporto como um palhaço junto ao banco, isso não significa que tenha perdido a paixão”, numa mensagem que, em Inglaterra, foi interpretada como destinada a Antonio Conte, Guardiola e Klopp.

O treinador do Chelsea sentiu-se atingido pelas palavras e, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Norwich, para a Taça de Inglaterra, não poupou nas críticas ao técnico português.

“Penso que devia ver-se a ele próprio no passado, talvez estivesse a falar de si”, atirou. “Por vezes as pessoas esquecem-se do que disseram ou do que fizeram e a isso chama-se demência senil”, expressou o técnico, enquanto batia com a mão na cabeça.