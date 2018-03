Desporto Vídeo: André Silva salta do banco para dar vitória ao AC Milan Por

André Silva foi mais uma vez o herói dos milaneses ao apontar o golo do triunfo sobre o Chievo, por 3-2, depois da equipa da casa ter estado em desvantagem. Veja o golo.

Mais um golo decisivo para André Silva. O avançado português já tinha dado a vitória na última jornada do campeonato italiano, sobre o Génova, com um golo no último minuto.

Este domingo, em San Siro, o internacional português foi lançado no encontro aos 60 minutos, numa altura em que o encontro estava empatado a duas bolas.

Aos 82 minutos, na sequência de um pontapé de canto, André Silva foi novamente decisivo, ao apontar o golo que valeu mais três pontos ao AC Milan, colocando-os no 6.º lugar da Serie A, ainda em discussão pelos lugares europeus.

Veja o golo.

