Benfica Vídeo: André Almeida derruba Coentrão e bate no emblema Por

O vídeo de um lance no dérbi de ontem disseminou-se pelas redes sociais e acaba de ser partilhado na página oficial do Benfica no Facebook. O defesa André Almeida derruba Fábio Coentrão e bate no emblema. “André Almeida, um dos nossos!”, escreve o clube da Luz, como comentário ao vídeo do lance. Veja as imagens.

Benfica e Sporting empataram ontem (1-1) no dérbi dos dérbis, disputado no Estádio da Luz, que marcou o regresso de Fábio Coentrão ao recinto encarnado com a camisola do Sporting.

Há um lance que não passou despercebido aos adeptos do clube anfitrião. Os protagonistas são André Almeida e, precisamente, Fábio Coentrão.

O defesa benfiquista derruba o jogador do Sporting e bate efusivamente no emblema do tetracampeão.

O clube da Luz acaba de partilhar esse momento, que já tinha gerado ondas de orgulho nas hostes encarnadas. “André Almeida, um dos nossos!”, pode ler-se.

Veja o vídeo:

