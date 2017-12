Desporto Vídeo: Amputado da Chapecoense simula lesão na prótese Por

Jackson Follmann, o guarda-redes da Chapecoense que teve de amputar a perna direita, simulou uma gravíssima lesão… na prótese.

A brincadeira ocorreu numa partida de cariz solidário, que opunha as equipas Amigos do Tite e Amigos do Carille.

Deitado no relvado, Follmann brincou com o infortúnio, simulando uma lesão na prótese que substitui a perna direita, amputada na sequência da queda do avião da Chapecoense.

O estádio prestou respeito ao sentido de humor do antigo guarda-redes e ovacionou o momento.

“O Follmann é uma figura”, gracejou o locutor: “Muito legal! É sensacional, palmas para ele”.

No mesmo jogo, Jackson Follmann foi o autor de um dos golos, noutro dos momentos altos da noite.

7 PARTILHAS Partilhar Tweetar