Vídeo: Alexandra Lencastre perde controlo e apalpa Pedro Teixeira

Alexandra Lencastre volta a ser protagonista de um momento controverso na televisão. A atriz perdeu o controlo e apalpou Pedro Teixeira durante a emissão de fim de ano da TVI. O vídeo já é viral.

Durante a emissão especial do programa ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, Alexandra Lencastre dançava com o apresentador de ‘Apanha Se Puderes’ uma música de Toy quando tudo aconteceu.

Esta não é a primeira vez que Alexandra Lencastre protagoniza momentos de algum embaraço (ver aqui).

Alexandra Lencastre tem 52 anos, enquanto que Pedro Teixeira conta com 37.

