Vídeo: Alexandra Daddario sem sutiã e com transparências

A atriz Alexandra Daddario tornou-se na grande sensação da festa da Dior ao comparecer com um vestido que abusava das transparências e… sem sutiã.

A estrela da nova série Baywatch (em Portugal, o original passou com o título Marés Vivas) deixou muito pouco à imaginação com os trajes escolhidos para aparecer no clube noturno Poppy, em Los Angeles (EUA), onde ontem à noite se realizou uma festa da Dior.

O arrojado vestido chamava ainda mais a atenção por não ter alças.

A invejável forma física de Alexandra Daddario não passou despercebida, com a atriz a tornar-se no centro das atenções dos fotógrafos (e outros convidados).

Aos 31 anos, Alexandra Daddario é uma mulher confiante e segura de ser desejável, podendo usar conjuntos que realçam certas partes do corpo.

