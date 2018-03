Vídeo: Ajudou idoso a cortar a comida e recebeu bolsa de estudo de 13 mil euros

Como de costume, Evoni Williams estava atrás do balcão da ‘Casa de Waffles’, onde trabalha para pagar os estudos. Comovida pela dificuldade de um idoso, acompanhado por uma garrafa de oxigénio para conseguir respirar, a jovem de 18 anos decidiu ajudá-lo com a refeição.

Laura Wolf, uma cliente do estabelecimento, testemunhou o gesto de Evoni e decidiu partilhá-lo nas redes sociais.

“Sem hesitar, ela pegou no prato e começou a cortar o presunto. Isto pode ser um pequeno gesto, mas, para ele, tenho a certeza que foi enorme. Estou agradecida por ter presenteado tal acto de amabilidade e generosidade no início do meu dia, quando tudo parece tão negativo neste mundo”, escreveu Laura.