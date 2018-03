Mundo Vídeo: A agricultora mais sensual do mundo Por

Chama-se Jennifer King e tem 51 anos, idade desmentida pela boa forma física que apresenta. Esta norte-americana da Carolina do Norte tornou-se rainha nas redes sociais, criando uma comunidade imensa, que acompanha os seus vídeos no campo. Veja as imagens.

Chamam-lhe a agricultora mais sexy do mundo e estas imagens mostram a razão. Jennifer King apresenta uma forma física de fazer inveja e dispensa o ginásio.

Ninguém acredita que Jennifer tem já 51 anos. A vida no campo é o segredo que não esconde, até porque já construiu uma comunidade imensa, com quem partilha esses segredos.

Desde 2012, esta mulher dedica-se a publicar vídeos do seu dia a dia, com o marido, Jason.

Ganha fortunas com os rendimentos partilhados no YouTube, no canal que criou.

Veja os atributos da ‘Agricultora Jen’.

