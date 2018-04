Ásia Vídeo: Agricultor constrói réplica de um Airbus Por

Um agricultor chinês investiu uma fortuna no projeto da sua vida, que nada tem que ver com o campo. Apaixonado pelo mundo da aeronáutica, colocou mãos à obra para criar uma réplica de um Airbus A320, em tamanho real. Veja o vídeo.

Zhu Yue, um agricultor chinês de 40 anos, conquistou a atenção mediática com um projeto que está a desenvolver, com ajuda de um grupo de amigos e com muitos yuans à mistura – cerca de 260 mil euros, na conversão da moeda chinesa.

Desde criança, Zhu apaixonado por aviões e o seu sonho era ter um, desejo que não pôde concretizar. Assim, transformou a paixão em empenho e colocou mãos à obra, para criar algo que se assemelhasse a um avião.

O agricultor pensou em grande e criou uma réplica, em tamanho real, de um A320.

Arrendou um espaço num parque industrial de Kaiyuan, na província de Liaoning, de onde é natural. E colocou mãos à obra.

A construção desta réplica começou em outubro passado, sendo que o projeto deverá ficar concluído já em maio.

O avião de Zhu terá 36 metros de largura, 38 de comprimento e 12 de altura, exatamente as medidas de um Airbus A320.

Veja o vídeo:





