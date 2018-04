Mundo Vídeo: A agente de polícia que pára o trânsito e agita as redes sociais Por

Chama-se Leanne Carr ocupa a posição de sargento na polícia do Reino Unido e é capaz de fazer parar o trânsito não apenas na missão que a lei britânica lhe confiou mas também pelos atributos físicos, que têm agitado as redes sociais desta autoridade.

No calor ou no frio, com mais ou menos roupa, Leanne Carr não deixa ninguém indiferente.

Em trabalho é certo que anda com mais roupa mas quando está de férias, sobretudo, aparece em registos bem ousados.

Veja um vídeo de Leanne Carr em serviço:





Veja algumas fotos de Leanne Carr:

