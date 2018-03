Insólito Vídeo: Agente da PSP dá sermão bíblico a jovens detidos Por

Um agente da PSP do Porto foi filmado a dar um sermão bíblico a três jovens detidos, que estavam numa esquadra. “Acreditais. Tendes fé. Sabeis que andais no caminho das trevas. Não é o caminho certo”, diz o polícia. O Comando Metropolitano está a averiguar o caso. Veja o vídeo.

Um polícia do Porto foi filmado a dar um sermão a jovens detidos, no interior de uma esquadra. As imagens, partilhadas num grupo fechado no Facebook, foram divulgadas pelo Jornal de Notícias.

Nesse registo, é possível ouvir o agente lamentar que os detidos andem no “caminho das trevas”, no “pecado”, no caminho errado.

“Foste batizado. Tu também. Acreditais. Tendes fé. Sabeis que andais no caminho das trevas. Não é o caminho certo. Andais em pecado. A vossa consciência não anda bem”, começa por dizer o agente, antes de começar a ler uma passagem bíblica, chamada ‘Andando na Luz’, começa por afirmar o agente.

E cita a passagem bíblica:

“Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz e acreditando nele não há treva alguma. Se afirmarmos que andamos na luz com Ele, estamos em comunhão uns com os outros”.

“O caminho das trevas não é o melhor. E tu podes alcançar a salvação e ver a luz ao fundo do túnel por muito ténue que ela seja”, continua o agente da PSP, que, qual padre, convida os jovens a confessar os pecados.

O sermão prolongou-se durante cerca de quatro minutos.

Veja o vídeo.

6 PARTILHAS Partilhar Tweetar